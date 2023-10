Sohn und Vater töteten Ehepaar auf Pferdehof in Hessen: Urteil neun Jahre nach Tat endlich rechtskräftig

Wegen Totschlags wurde ein Mann aus Hessen zu zehneinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Dieses Urteil wurde nun vom Bundesgerichtshof als rechtskräftig anerkannt. (Symbolbild) © Paul Zinken/dpa

Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe teilte am Montag mit, dass er die Revision gegen das Urteil des Landgerichts Frankfurt am Main aus dem Juli 2021 verworfen habe.



Der Angeklagte ist damit zu zehneinhalb Jahren Haft wegen Totschlags verurteilt. Drei Monate davon gelten bereits als vollstreckt, wie der BGH weiter mitteilte.

Auch der Vater war in Frankfurt zu zehneinhalb Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden, auch dieses Urteil sollte der BGH überprüfen. Der Mann starb aber während des Revisionsverfahrens, weswegen das Verfahren eingestellt wurde.

Vater und Sohn lebten zurückgezogen auf dem Pferdehof im hessischen Maintal, den die beiden späteren Tatopfer betrieben.