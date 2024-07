Todes-Drama im Phantasialand: Ermittlungen gegen zwei Mitarbeiter!

Besucher waren zu dem Zeitpunkt nicht im Park, der sich damals noch in der Winterpause befand.

Am 25. März war ein 43-jähriger Mitarbeiter des Parks an der Achterbahn "Taron" beschäftigt, als er von einem einfahrenden Wagon erfasst und dabei tödlich verletzt wurde.

Das Phantasialand lockt jedes Jahr tausende Freizeitpark-Fans an. 2024 hat es allerdings schon drei Zwischenfälle gegeben (Archivbild). © picture alliance / dpa

Laut der Homepage des Parkbetreibers gehört die Stahlachterbahn mit ihrer besonders rasanten und verschlungenen Streckenführung zu den besonderen Attraktionen im Phantasialand.

Bis zu einer möglichen Verurteilung der beiden verdächtigen Mitarbeitenden gilt wie üblich auch in diesen Fällen die Unschuldsvermutung.

Der Vorfall im März war bereits der Dritte in diesem Jahr. Erst vor gut drei Wochen hatte es in dem Park ein technisches Problem an der Attraktion "Talocan" gegeben. Verletzt wurde damals aber niemand.

An der Achterbahn "Taron", an der im März der Mitarbeiter verunglückt war, ist vergangene Woche noch ein Auto gegen einen Stützpfeiler gefahren. Die vier Insassen des Autos wurden leicht verletzt.

Die Achterbahn musste danach technisch auf ihre Sicherheit überprüft werden, ist inzwischen aber wieder in Betrieb.