Tödlicher MDMA-Champagner in Bayern: Tatverdächtiger in den Niederlanden festgenommen

Weiden in der Oberpfalz - Im Februar vergangenen Jahres endete die Champagner-Laune einer achtköpfigen Freundes-Clique in einem Restaurant in Weiden in der Oberpfalz für einen von ihnen tödlich. Die sieben weiteren Personen wurden teils lebensgefährlich verletzt. Die Flasche war mit der Droge MDMA vergiftet. Nun konnte in diesem Zusammenhang ein Tatverdächtiger in den Niederlanden festgenommen und nach Deutschland ausgeliefert werden.