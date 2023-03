Transfrau ins Gesicht geschlagen: Angeklagter zu Anti-Gewalt-Kurs verurteilt

Hamburg - Im Prozess gegen einen 22-Jährigen , der am 17. Juli 2021 Transfrau Samia Stöcker (35) auf Höhe der "Kentucky Fried Chicken"-Filiale auf der Hamburger Reeperbahn ins Gesicht geschlagen hat, ist am Mittwoch das Urteil gefallen. Der Angeklagte wurde wegen vorsätzlicher Körperverletzung zu einer Jugendstrafe verurteilt. Er muss einen Anti-Gewalt-Kurs absolvieren.

Allgemein widersprachen sich Verteidigung und Staatsanwaltschaft in ihren Schlussplädoyers deutlich in der Beweislage.

Dem Schlag des Angeklagten sei eine Auseinandersetzung von Frau Stöcker mit einem Zeugen vorausgegangen. Dieser habe sich am Ende mit dem Rücken zu einer Glaswand und eingesperrt zwischen zwei Sitzbänken in einer ausweglosen Lage befunden.

Der 22 Jahre alte Angeklagte sitzt zu Beginn des Prozesstages im Sitzungssaal im Strafjustizgebäude. Er wurde zu einem Anti-Gewalttraining verurteilt. © Marcus Brandt/dpa Pool/dpa

Der Staatsanwalt sah das ein bisschen anders. Er betrachtete Äußerungen wie "Scheiß Transe, verpiss dich!" aus der Gruppe, die der Angehörige zugehörig war, als eine "Missachtung der Transsexualität" und ordnete auch den Schlag des Angeklagten nicht als "leicht", sondern als "wuchtig" ein. Zudem sehe er in dem Überwachungsvideo keinerlei Grundlage für eine Notwehr. Beiden Jungen wäre es möglich gewesen, auszuweichen und auch für den Angeklagten hätte es andere "mildere" Möglichkeiten gegeben, einen vermeintlichen Angriff zu vermeiden.

Der Staatsanwalt nahm die Empfehlungen der anwesenden Jugendhilfe an und forderte die Belegung eines "Anti-Gewalt-Kurses" und zehn Arbeitseinheiten als Strafmaß.

Die Nebenklage schloss sich der Staatsanwaltschaft an und betonte noch einmal, dass der Angeklagte Box-Erfahrungen hat und genau wisse, "was er mit so einem Schlag" auslöst.



Das Gericht schloss sich größtenteils den Ausführungen der Staatsanwaltschaft an und verurteilte den Angeklagten zu einem Anti-Gewalttraining. Zudem muss der Angeklagte ein Schmerzensgeld in Höhe von 4500 Euro an Frau Stöcker zahlen. Die vollen 10.000 Euro wurden unter anderem aufgrund von Frau Stöckers "provozierendem" Verhalten am Tatabend heruntergestuft.

Die Richterin appellierte noch einmal ausdrücklich an den Angeklagten, diese Jugendstrafe als Chance zu sehen, sein "Gewaltproblem" in den Griff zu bekommen. Sollte er wieder straffällig werden, müsse er höchstwahrscheinlich mit einer Freiheitsstrafe rechnen.

Die Verteidigung kündigte bereits an, in Berufung zu gehen.