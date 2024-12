Am helllichten Tag! Dreister Überfall auf Paketzusteller in Kölner City

Köln - Nach einem Überfall auf einen Paketzusteller in der Kölner Innenstadt ist die Polizei auf der Suche nach den bislang unbekannten Tätern und bittet um Hinweise.

Nach einer kurzen Rangelei am Boden gelang dem Räuber jedoch erneut die Flucht.

Gleichzeitig näherte sich ein Komplize der Unbekannten und entriss dem 60-Jährigen plötzlich das Paket, ehe das Duo in Richtung der Schaafenstraße flüchtete.

Nach Angaben eines Polizeisprechers war der 60-jährige Zusteller am Montagvormittag gegen 11.20 Uhr gerade im Begriff, ein Paket auf der Rubensstraße/Ecke Mauritiuswall auszuliefern, als eine Frau ihn plötzlich auf Englisch ansprach.

Die Polizei fahndet nach den Verdächtigen und hofft auf Hinweise. (Symbolbild) © 123rf/lukassek

Nun fahndet die Kölner Polizei nach dem Duo und hat dazu zwei Personenbeschreibungen veröffentlicht.

Täter:

etwa 1,80 Meter groß

circa 30 Jahre alt

trug zum Tatzeitpunkt eine kurze, schwarze Steppjacke

Täterin:

etwas kleiner als ihr Komplize

schmales Gesicht

mittellanges, dunkles Haar

Wer den Überfall beobachtet oder anderweitige sachdienliche Hinweise hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0221/2290 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.