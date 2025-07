Raubüberfall mit Geiselnahme: Spur nach "Aktenzeichen XY"?

Würzburg - Die Täter nahmen zwei Mitarbeiterinnen eines Würzburger Juweliers gefangen, zwangen diese, das Geschäft aufzuschließen und raubten "Uhren und Schmuckstücke im Wert eines hohen sechsstelligen Betrags". Am Mittwochabend wurde der Fall in der ZDF-Sendung " Aktenzeichen XY... Ungelöst " thematisiert.

Die Polizei in Unterfranken sucht auch mit einem Fahndungsplakat nach den beiden mutmaßlichen Räubern. © Kripo Würzburg

Infolge der Ausstrahlung gingen bei der Polizei in Unterfranken lediglich drei Hinweise ein. Nach einer ersten Einschätzung durch die Ermittler seien diese jedoch "eher nicht zielführend", wie eine Polizeisprecherin TAG24 auf Nachfrage erklärte.

Die Fahndung nach den Räubern dauert weiter an. So viel ist bekannt: Die beiden gesuchten Männer - Ibus Drmaku (55) und Racip Sabanovic (58) - stehen im dringenden Verdacht, am 3. März 2025 ein Juweliergeschäft in der Würzburger Innenstadt ausgeraubt zu haben.

Hierzu nahmen sie zuvor zwei Mitarbeiterinnen des Juweliers "unter Vorhalt einer Schusswaffe" vorübergehend als Geiseln.

Eine 53-jährige Frau, die ebenfalls in den Raubüberfall verwickelt sein soll, wurde im Mai in Belgien gefasst. Sie wurde nach Deutschland ausgeliefert und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Nach den beiden Männern wird weiter gefahndet.