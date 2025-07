Bande überfällt jungen Mann, dann fehlen seine Wertsachen

Bernburg - Wer hat etwas gesehen? Am Donnerstagabend wurde ein junger Mann im Salzlandkreis schwer verprügelt und ausgeraubt. Die Polizei sucht Zeugen .

Alles in Kürze

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem ein junger Mann in Bernburg überfallen wurde. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Gegen 20.23 Uhr war ein 26 Jahre alter Fußgänger in der Nähe des Kreisverkehrs in der Halleschen Straße in Bernburg (Sachsen-Anhalt) unterwegs.

Dort wurde er von einer Gruppe Männer angesprochen. Er ignorierte die Bande jedoch und ging einfach weiter.

Wie das Polizeirevier Salzlandkreis mitteilte, wurde er plötzlich von einem Mann niedergeschlagen und stürzte zu Boden. Er erlitt eine Prellung im Gesichtsbereich.

Die Gruppe nahm Reißaus. Der Geschädigte bemerkte erst anschließend, dass die Gauner ihm seinen Schmuck und sein Bargeld abgenommen hatten.