Bewaffnete Masken-Männer überfallen Hotel in Reinickendorf

Berlin - Zwei maskierte Männer haben in Berlin-Reinickendorf ein Hotel überfallen und Geld geraubt.

Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Menschen wurden nicht verletzt, teilte die Polizei mit.

Nach Angaben des Rezeptionisten betrat das Duo mit einer Schusswaffe und einem Messer bewaffnet in der Nacht zum Donnerstag gegen 3.10 Uhr die Lobby des Hotels in der Holländerstraße.

Sie bedrohten den 37-Jährigen am Empfangstresen und forderten Geld. Einer der Männer griff dabei in die Schublade. Anschließend flohen die Tatverdächtigen mit der Beute in Richtung Residenzstraße.

Zur Höhe der geraubten Summe machte die Polizei keine Angaben.