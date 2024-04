28.04.2024 12:14 Gewalttätiger Raub nach Besuch in Cocktailbar: Polizei sucht Zeugen

Auf dem Rolandplatz in Burg kam es am Samstag zu einem Überfall auf einen Mann. Eine Personengruppe verwickelte ihn in ein Handgemenge und entriss Wertsachen.

Von Robert Lilge

Burg - Am Samstagmorgen wurde in Burg (Landkreis Jerichower Land) ein Mann ausgeraubt und dabei verletzt. Ein 28-Jähriger wurde am Samstag in Burg Opfer eines Raubüberfalls. (Symbolbild) © Bildmontage: Bernd Thissen/dpa, Andreas Arnold/dpa Als der 28-Jährige gegen 3.45 Uhr aus einer Cocktailbar am Rolandplatz kam, soll er in das Visier einer Gruppe von vier bis fünf unbekannten Personen gelangt sein. Diese habe ihn zunächst in einen verbalen Streit verwickelt, ehe es handgreiflich wurde, teilte das Polizeirevier Jerichower Land mit. Die Täter hätten an der Oberbekleidung ihres Opfers gezerrt und schlugen dem Mann ins Gesicht. Im Handgemenge seien dem 28-Jährigen die Jacke, das T-Shirt und eine Umhängetasche entrissen worden. In letzterer hätten sich sein Handy und Bargeld befunden. Das Alter der Täter wird auf circa 20 bis 30 Jahre geschätzt. Es soll sich dabei nur um Männer gehandelt haben. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Jerichower Land unter Telefon 03921/9200 entgegen.

