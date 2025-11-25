Bewaffneter Fake-Paketbote trickst 19-Jährige aus und überfällt sie in ihrer Wohnung

Köln - Eine 19-jährige Kölnerin ist am Montagabend im Stadtteil Buchheim von einem mutmaßlich falschen Paketboten überfallen worden. Die Polizei sucht Zeugen .

Die Kölner Polizei hofft in dem Fall auf sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Laut den ersten Ermittlungsergebnissen der Sicherheitsbehörde öffnete die junge Frau dem Mann gegen 18.30 Uhr die Hauseingangstür des Mehrfamilienhauses in der Ackerstraße.

Als sie anschließend die Tür zu ihrer Wohnung aufmachte, um die Lieferung anzunehmen, drängte der Unbekannte die Bewohnerin in ihre eigenen vier Wände zurück und stieß sie zu Boden.

Wie die 19-Jährige gegenüber den Beamten aussagte, sei daraufhin ein zweiter Mann in ihrer Wohnung aufgetaucht. Dieser habe im Hosenbund gut sichtbar eine Schusswaffe getragen.

Im Anschluss suchten die beiden Täter die Wohnung nach Wertgegenständen ab und erbeuteten unter anderem Bargeld sowie einen Laptop.

Zur Tatzeit trug der als kräftig beschriebene "Paketbote" ein gelb-rotes Oberteil und eine Kappe. Sein Komplize soll dunkel gekleidet gewesen sein und eine schmale Statur haben.