Überfall auf Spielhalle: Räuber droht mit Pistole und flieht mit Geld in Blumen-Beutel
Offenbach am Main - Bewaffneter Raubüberfall auf eine Spielhalle in Offenbach: Die Polizei fahndet nach einem Täter, der seine Beute in einer äußerst auffälligen Plastiktüte davontrug.
Das Verbrechen ereignete sich in der Nacht zu Sonntag in der Sprendlinger Landstraße, wie das Polizeipräsidium Südosthessen mitteilte.
Demnach betrat der mit einem dunklen Schal maskierte Räuber gegen 3.15 Uhr die Admiral-Spielhalle und bedrohte eine Mitarbeiterin der Spielothek mit einer kleinen, schwarzen Pistole.
Der Kriminelle verlangte das Bargeld aus der Kasse. "Die 48-jährige Angestellte musste das Geld in einen vom Räuber mitgebrachten orangefarbenen Plastikbeutel packen", ergänzte ein Sprecher.
Er fügte hinzu, dass die Tüte ein auffälliges Blumenmuster gehabt habe. Zur Höhe der erbeuteten Geldsumme liegen keine Informationen vor.
Kripo Offenbach fahndet nach Räuber und sucht Zeugen
Mit seiner Beute floh der Räuber zu Fuß in Richtung der Offenbacher Innenstadt. Eine noch in der Nacht eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ergebnislos. Die Suche nach dem Täter dauert an.
Zu dem Mann liegt diese Beschreibung vor:
- etwa 25 bis 30 Jahre alt
- circa 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß
- schwarz gekleidet
- orangene Plastiktüte mit Blumenmuster.
Zeugen, denen der Räuber bei seiner Flucht aufgefallen ist, sollen sich bitte unter der Telefonnummer 06980981234 bei der Kriminalpolizei Offenbach melden.
Titelfoto: Montage: Bernd Thissen/dpa, Frank Rumpenhorst/dpa