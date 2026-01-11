Überfall auf Spielhalle: Räuber droht mit Pistole und flieht mit Geld in Blumen-Beutel

Offenbach am Main - Bewaffneter Raubüberfall auf eine Spielhalle in Offenbach: Die Polizei fahndet nach einem Täter, der seine Beute in einer äußerst auffälligen Plastiktüte davontrug.

In der Nacht zu Sonntag rückte die Offenbacher Polizei aus: Der Grund war ein Überfall auf eine Spielothek in der Sprendlinger Landstraße. (Symbolbild) © Montage: Bernd Thissen/dpa, Frank Rumpenhorst/dpa

Das Verbrechen ereignete sich in der Nacht zu Sonntag in der Sprendlinger Landstraße, wie das Polizeipräsidium Südosthessen mitteilte.

Demnach betrat der mit einem dunklen Schal maskierte Räuber gegen 3.15 Uhr die Admiral-Spielhalle und bedrohte eine Mitarbeiterin der Spielothek mit einer kleinen, schwarzen Pistole.

Der Kriminelle verlangte das Bargeld aus der Kasse. "Die 48-jährige Angestellte musste das Geld in einen vom Räuber mitgebrachten orangefarbenen Plastikbeutel packen", ergänzte ein Sprecher.

Er fügte hinzu, dass die Tüte ein auffälliges Blumenmuster gehabt habe. Zur Höhe der erbeuteten Geldsumme liegen keine Informationen vor.