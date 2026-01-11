Bewaffneter Überfall in Unterhaching: Räuber bedroht Edeka‑Mitarbeiter und flüchtet

Unterhaching - Am Samstag um Punkt 20 Uhr betrat ein maskierter Mann einen Edeka in Unterhaching. Der Mann bedrohte mit einer Waffe die Mitarbeiter und flüchtete anschließend mit Bargeld. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise .

Die Polizei sucht nach dem Täter. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Mit einem medizinischen Mund-Nasenschutz und einer Langwaffe stürmte der Unbekannte den Supermarkt. Um 20.02 Uhr ging der Notruf bei der zuständigen Polizei ein. Kunden befanden sich zum Glück nicht mehr im Geschäft.

Wie die Polizei berichtet, forderte der Mann Geld aus der Kasse, bedrohte dabei die Mitarbeiter mit seiner Waffe. Danach bediente er sich selbst an der Kasse und forderte bei dem dortigen Backshop ebenfalls die Herausgabe der Einnahmen.

Laut ersten Ermittlungen entwendete der Täter dabei mehr als tausend Euro. Nachdem er seine Beute in die Tasche gesteckt hatte, flüchtete der Maskierte in Richtung Kleingärten im Fasanenpark. Danach verliert sich die Spur.

Unmittelbar nach der Tat startete die Polizei eine groß angelegte Fahndung mit zahlreichen Streifenwagen – bislang konnte der Täter jedoch weder identifiziert noch festgenommen werden.