Bewaffneter Raub in Dessau-Roßlau! Polizei sucht Zeugen

Dessau-Roßlau - Nach einem bewaffneten Raub in Dessau-Roßlau sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls.

Die Polizei nahm umgehend die Fahndung nach dem Täter auf. Dabei kamen auch ein Hubschrauber sowie ein Spürhund zum Einsatz. (Symbolbild) © bwylezich/123RF

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, hatte am Dienstag, gegen 17 Uhr, eine bisher unbekannte männliche Person einen Tabakladen in einem Einkaufszentrum an der Franzstraße aufgesucht, um dort zunächst eine Zeitung zu kaufen.

Als die Kassiererin jedoch die Kasse öffnete, soll der Mann plötzlich einen pistolenähnlichen Gegenstand gezückt haben. Der Täter griff nach der Kasse, entnahm daraus Bargeld im unteren vierstelligen Bereich. Anschließend flüchtete er in Richtung Bauhofstraße.

Die Polizei nahm umgehend die Fahndung nach dem Täter auf, setzte dabei sowohl einen Polizeihubschrauber als auch einen Fährtenspürhund ein.

Alle bisherigen Maßnahmen blieben jedoch erfolglos, weshalb sich die Behörden nun für einen Zeugenaufruf entschieden.