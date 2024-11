30.11.2024 10:34 Bewaffneter Überfall auf Spielkasino: Kriminalpolizei sucht nach Täter!

Von Johanna Baumann

Graben-Neudorf - In einem Spielcasino in Graben-Neudorf (Landkreis Karlsruhe) kam es in der Nacht auf Samstag zu einem bewaffneten Überfall. Die Polizei suchte in der Nacht auf Hochtouren nach dem Täter. Bislang erfolglos. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa Gegen 0 Uhr betrat der maskierter Mann das Casino in der Mannheimer Straße. Dann bedrohte er die Mitarbeiter mit einer dunkelgrünen Waffe. Mit einer Beute von mehreren Hundert Euro flüchtete er daraufhin in Richtung Luisenstraße. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Laut Polizeiangaben soll der Täter zwischen 20 und 30 Jahre alt sein. Am Tag des Überfalls hatte er eine blaue Jeans, weiße Turnschuhe und einen weißen Pullover mit schwarzem Aufdruck an. Der mit einem schwarzen Tuch maskierte Täter sprach zudem mit einem russischen Akzent. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0721/666-5555 zu melden.

Titelfoto: Carsten Rehder/dpa