Brutaler Tankstellen-Raub in Kyritz: Polizei sucht Zeugen

Kyritz - Nach einem schweren Raub in Kyritz (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) fahndet die Brandenburger Polizei nach dem Täter. Habt Ihr etwas Verdächtiges beobachtet?

Alles in Kürze

Die Polizei fahndet nach einem Mann, der am Donnerstag in Kyritz (Ostprignitz-Ruppin) eine Tankstelle überfallen hat. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Überfall am Donnerstag gegen 21.40 Uhr in einer Tankstelle an der Straße der Jugend.

Demnach bedrohte ein Vermummter den Tankstellen-Mitarbeiter mit einem "pistolenähnlichen Gegenstand" und forderte die Einnahmen aus der Kasse.

Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, schlug er den Angestellten außerdem und sprühte ihm Reizgas ins Gesicht.

Dann verließ der Mann die Tanke mit seiner Beute und flüchtete zu Fuß. Der Mitarbeiter musste medizinisch behandelt werden.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: