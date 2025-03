Drei Raubüberfälle in einer Woche in Gera

Gera - In Gera gab es am Samstagabend erneut einen Raubüberfall auf eine Tankstelle.

Die Polizei sicherte die Star-Tankstelle ab. © Björn Walther / bw.pictures - Video & Foto

Wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte, soll es kurz vor 20 Uhr zu einem Überfall auf die Star-Tankstelle in der Vogtlandstraße gekommen sein.

Die Polizei war anschließend mit einem Großaufgebot vor Ort und sicherte die Tankstelle ab. Ein Hund war ebenfalls im Einsatz. Der Täter konnte den Informationen nach flüchten. Weitere Einzelheiten nannten die Beamten nicht.

Es ist diese Woche bereits der dritte Raubüberfall in Gera. Am Mittwochabend hatten zwei Männer eine Tankstelle in der Siemensstraße überfallen. Wie die Polizei berichtete, hatten die maskierte Täter gegen 20.42 Uhr die Tankstelle betreten und die anwesende 59-jährige Mitarbeiterin (59) bedroht. Sie hielten einen "pistolenähnlichen Gegenstand" in der Hand und erbeuteten Bargeld sowie Zigaretten.

Am Donnerstagabend war in der Reichsstraße in Gera eine Spielhalle überfallen worden. In diesem Fall hatten zwei maskierte Männer kurz nach 20 Uhr das Gebäude betreten. Die Räuber hatten eine Waffe dabei und wollten von allen fünf anwesenden Personen die Smartphones haben.

Einer der Räuber feuerte sogar einen Schuss in Richtung eines Heizkörpers ab, weil ein 35-Jähriger sein Handy nicht herausgeben wollte. Mit dem Mann und den Tätern kam es anschließend noch zu einer Rangelei, hierbei wurde das Opfer schwer verletzt.