Ermittlungserfolg nach Überfällen: Zwei 17- und 18-jährige Männer in U-Haft!

Heilbronn/Gemmingen - Fahndungserfolg! Zwei 17 und 18 Jahre alte Tatverdächtige sollen für mehrere Überfälle in Gemmingen und Heilbronn verantwortlich gewesen sein.

Zwei mutmaßlichen Straftätern konnten am Mittwoch Handschellen angelegt werden. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Die Staatsanwaltschaft und Polizei Heilbronn teilten am Freitagmorgen mit, dass die beiden Jugendlichen am Mittwoch festgenommen werden konnten. Aktuell sitzen sie in Untersuchungshaft.

Im Dezember vergangenen Jahres sollen die beiden Tatverdächtigen einen schweren Raub in Heilbronn begangen haben. Hierbei sei ein junger Mann (18) mit einem Messer bedroht und ausgeraubt worden.

Die festgenommenen Jugendlichen stehen zudem unter dringendem Verdacht, einen 16 Jahre alten Jungen am 17. Januar in Gemmingen geschlagen und bestohlen zu haben. Als mutmaßliche Haupttäter einer größeren Gruppe entwendeten sie hierbei Bargeld sowie Wertgegenstände.