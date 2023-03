Erneut Raubüberfälle in Leipzigs Innenstadt: Ein 18-Jähriger landet im Knast

Leipzig - Wieder sind am Wochenende mehrere Personen in Leipzigs Innenstadt Opfer von Raubüberfällen geworden. Ihre Masche: Sie fragten zunächst nach dem Weg und schlugen dann zu.

An den Höfen am Brühl wurde am Samstag ein 14-Jähriger von etwa Gleichaltrigen seines Geldes und seiner Jacke beraubt. (Archivbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Am Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr traf es zunächst einen Jungen (14), der mit zwei Freunden in der Nähe eines McDonald's an den Höfen am Brühl stand, teilte die Polizei am Montag mit. Dort seien sie von vier Jugendlichen angesprochen und nach dem Weg gefragt worden.

Als sie helfen wollten und die Unbekannten zum gesuchten Geschäft begleiteten, habe einer der Teenager dem 14-Jährigen plötzlich mit Gewalt gedroht und die Herausgabe seiner Jacke und seines Bargelds gefordert. Nachdem er beides übergeben hatte, traten die Tatverdächtigen die Flucht an.

"Es entstand ein Stehlschaden im niedrigen dreistelligen Bereich", so die Polizei, die nun wegen Raubes nach den Unbekannten sucht.

Der Jugendliche, der die Drohung ausgesprochen hatte, wird wie folgt beschrieben:

circa 13 bis 14 Jahre alt



etwa 1,55 Meter groß



dunkle Hautfarbe



schwarze Haare



trug eine graue Jacke, blaue Jeans und ein Basecap



Seine Komplizen sollen zwischen 1,60 und 1,70 Meter groß sein, schwarze lockige Haare haben und mit schwarzen Hosen und Jacken bekleidet gewesen sein.