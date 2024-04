18.04.2024 18:51 Heimtückischer Überfall: Angreifer treten auf am Boden liegendes Opfer ein

Ein Mann wurde am Mittwoch in Salzwedel von drei unbekannten Personen angegriffen. Bereits am Boden liegend traten sie weiterhin auf ihr Opfer ein.

Von Robert Lilge

Salzwedel - Am späten Mittwochabend wurde ein Mann in Salzwedel von drei Unbekannten heimtückisch attackiert und verletzt. Am späten Mittwochabend wurde ein Mann in Salzwedel von drei Personen angegriffen. (Symbolbild) © Maurizio Gambarini/dpa Der Vorfall soll sich dabei gegen 23 Uhr in der Platanenallee ereignet haben, teilte das Polizeirevier Salzwedel mit. Als der 35 Jahre alte Mann zu dieser Zeit mit seinem Hund Gassigehen war, habe er einen Tritt in den linken Rippenbogen bekommen. Dabei sackte der Salzwedeler zu Boden. Die drei Angreifer ließen trotzdem nicht von ihm ab und sollen erneut drei weitere Male gegen seine Rippen getreten haben. Überfall Polizei veröffentlicht Video von brutalem Überfall: 1000 Euro Belohnung! Während der Tat hätten die Angreifer Syrisch gesprochen, teilte das Opfer den Polizisten mit. Anschließend seien sie in Richtung Uelzener Straße weggerannt. Nach dem Angriff ging der verletzte Mann von allein in das Altmarkklinikum Salzwedel. Dort wurde die Polizei hinzugerufen. Erste Untersuchungen ergaben, dass der 35-Jährige mehrere Prellungen von den Tritten davongetragen hat. Die Täter konnte er nicht beschreiben. Nach ihnen wird derzeit gesucht.

