09.03.2025 08:39 Fünf maskierte Täter brechen in Wohnung ein: Opfer angegriffen und ausgeraubt

In Zeulenroda-Triebes haben am Freitagabend fünf maskierte Männer einen 36-Jährigen in dessen Wohnung überfallen.

Von Christian Rüdiger

Zeulenroda-Triebes - In Zeulenroda-Triebes haben am Freitagabend fünf maskierte Männer einen 36-Jährigen in dessen Wohnung überfallen. Die Kriminalpolizei ermittelt und fahndet nach den Tätern. (Symbolfoto) © Montage: dpa/Frank Rumpenhorst, dpa/Boris Roessler Wie die Polizei berichtet, hatten die Täter gegen 21.30 Uhr die Wohnungstür des Mannes eingetreten. Einer der maskierten Unbekannten lief anschließend unvermittelt auf den 36-Jährigen zu schlug auf ihn ein. Der Mieter wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Ein weiterer Einbrecher ging derweil zielgerichtet auf einen Schrank zu und klaute aus einem Schubfach mehrere Tabakwaren im Gesamtwert von 150 Euro. Im Anschluss verließen die fünf maskierten Männer die Wohnung im Otto-Grotewohl-Ring und konnten unerkannt flüchten. Eine Fahndung blieb bislang erfolglos. Überfall Räuber passen Juwelier-Angestellte ab und flüchten mit viel Schmuck Gegen die fünf Täter wird wegen Einbruch, Diebstahl und gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Wegen des zielgerichteten Vorgehens der Einbrecher könnten Opfer und Täter eine gemeinsame Vorgeschichte haben. Auch eine Beziehungstat wird laut den Ermittlern derzeit nicht ausgeschlossen.

Titelfoto: Montage: dpa/Frank Rumpenhorst, dpa/Boris Roessler