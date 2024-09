Kölner öffnet "Paketboten" nichtsahnend die Tür - Dann wird es brutal

Köln - Ein 38-jähriger Kölner ist in seiner eigenen Wohnung Opfer eines brutalen Raubüberfalls geworden. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht dringend nach Zeugen.

Der Täter hatte sich als Paketbote ausgegeben, um sich Zugang zum Haus zu verschaffen. (Symbolbild) © 123Rf/rh2010

Nach Angaben der Polizei hatte der 38-Jährige dem vermeintlichen Paketboten am gestrigen Montagabend gegen 17.45 Uhr die Eingangstür des Mehrfamilienhauses an der Kaesenstraße in der Südstadt geöffnet.

Nach ersten Ermittlungen soll der Mann den Kölner dann unvermittelt mit einer Pistole bedroht, geschlagen und gewaltsam in seine Wohnung gestoßen haben, als nach Angaben des Opfers plötzlich ein zweiter Fremder seine Räumlichkeiten betrat.

"Gemeinsam soll das Duo ihn mit Klebeband gefesselt und schließlich im Badezimmer eingeschlossen haben", berichtete ein Polizeisprecher. Die Täter hätten anschließend das Schlafzimmer des Kölners nach Wertgegenständen durchsucht, ehe sie flüchteten. Ob sie Beute machten, ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen.

Der 38-Jährige erlitt bei dem Überfall leichte Verletzungen, konnte sich jedoch kurz nach der Tat selbstständig befreien und den Notruf wählen.