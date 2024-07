Mann überfällt Blumenladen mit Knarre, doch das geht nach hinten los

Halberstadt - Am Freitagnachmittag wurde ein Geschäft im Landkreis Harz überfallen . Der Gauner ging jedoch leer aus und konnte geschnappt werden.

Im Landkreis Harz wurde ein Blumenladen überfallen. Der Gauner ging leer aus. (Symbolbild) © Sebastian Willnow/dpa

Um kurz vor 16 Uhr betrat der 33-jährige Gauner einen Blumenladen in der Rathauspassage am Holzmarkt in Halberstadt (Sachsen-Anhalt). Er zückte eine Pistole und forderte Bargeld.

Mit der Reaktion der Angestellten hatte er offenbar nicht gerechnet: Die Mitarbeiterinnen riefen lautstark um Hilfe, sodass der Dieb einen Rückzieher machte, aus dem Laden floh und sich sogar freiwillig der Security stellte.

Die 46-jährige Geschäftsinhaberin verletzte sich leicht, als sie beim Verfolgen des Täters stürzte, teilte das Polizeirevier Harz mit. Der 33-Jährige konnte schließlich von den Einsatzkräften festgenommen werden. Er ging leer aus.

Der Langfinger trug neben der Waffe, wobei es sich um eine Schreckschusspistole handelte, außerdem ein Messer bei sich.