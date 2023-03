Mann überfällt Kiosk und schießt Angestelltem ins Gesicht! Polizei sucht Zeugen

Hamburg - Die Fahndung läuft! Am Sonntagvormittag hat ein unbekannter Mann einen Kiosk in Hamburg-Bergedorf überfallen und einem Angestellten ins Gesicht geschossen.

In Hamburg-Bergedorf wurde am Sonntagvormittag ein Kiosk überfallen. Der Täter schoss einem 63-jährigen Angestellten mit einer Waffe ins Gesicht. © HamburgNews

Wie die Polizei am Montag mitteilte, hielt sich der Täter gegen 11.40 Uhr zunächst einige Minuten in dem Kiosk im Ladenbeker Furtweg auf, ehe er an den 63-jährigen Angestellten herantrat und ihn mit einer Gaswaffe bedrohte.

Als der 63-Jährige versuchte, dem Täter die Waffe abzunehmen, schoss dieser ihm ins Gesicht! Anschließend flüchtete der Mann ohne Beute in Richtung des S-Bahnhofs Nettelnburg.

Der Angestellte wurde durch den Schuss im Gesicht verletzt und erlitt eine vorübergehende Gehörschädigung. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Die alarmierte Polizei leitete indes sofort eine umfangreiche Fahndung ein, konnte den Tatverdächtigen jedoch nicht aufspüren.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: