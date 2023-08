03.08.2023 17:21 Mann verabredet sich per Dating-App und wird in Gewerbegebiet gelockt: Dann wird es brutal

In Windeck (Rhein-Sieg-Kreis) ist eine Verabredung via Dating-App für einen 47-Jährigen brutal geendet. Der Mann kam schwer verletzt in eine Klinik.

Von Laura Miemczyk

Windeck - Für einen 47-Jährigen ist eine Verabredung mit einem Unbekannten via Dating-App brutal geendet. Der Mann landete schwer verletzt in einer Klinik. Der 47-Jährige hatte den bislang unbekannten jungen Mann über eine Dating-App kennengelernt. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa Wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag berichtete, war es bereits am vergangenen Sonntag (30. Juli) zu dem Überfall auf den 47-Jährigen gekommen. Demnach hatte der Mann aus dem Oberbergischen Kreis über eine Dating-App eine Person kennengelernt und hatte sich mit dem Unbekannten für etwa 2.30 Uhr auf dem Rewe-Parkplatz in Windeck-Dattenfeld verabredet. Das Blind-Date - ein etwa 20 Jahre alter Mann - erschien am vereinbarten Treffpunkt und stieg in den Mazda des nichtsahnenden 47-Jährigen. Nach einem kurzen Gespräch habe der junge Mann dann vorgeschlagen, gemeinsam zu einem anderen Ort zu fahren. Überfall Am helllichten Tag! 43-Jähriger von Fahrradfahrer ausgeraubt Das Duo fuhr schließlich ins Gewerbegebiet Dattenfeld, wo jedoch eine böse Überraschung auf den Geschädigten wartete: Als der Mann dort aus seinem Auto stieg, wurde er unmittelbar bewusstlos geschlagen. Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen des Überfalls und bittet um Hinweise. (Symbolbild) © 123RF/animaflorapicsstock "Ob er von dem Unbekannten oder durch eine weitere Person niedergeschlagen wurde, konnte der Geschädigte nicht sagen", schilderte der Polizeisprecher. Nach bisherigen Erkenntnissen sei nichts gestohlen worden. Als der 47-Jährige wieder zu Bewusstsein kam, stieg er in seinen Mazda und fuhr zu seiner Wohnung. Dort alarmierte er dann wenig später den Rettungsdienst, weil es ihm gesundheitlich zusehends schlechter ging. Mit dem Verdacht einer schweren Kopfverletzung wurde der Mann schließlich ins Krankenhaus eingeliefert und stationär aufgenommen. Überfall Alles für ein paar Kippen: Maskierter Dieb überfällt Tankstelle mit Messer Die Beamten leiteten derweil eine Fahndung nach dem bislang unbekannten jungen Mann ein, der vom Opfer bislang nicht näher beschrieben werden konnte. Zeugensuche: Wer hat den Überfall beobachtet? Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und sucht Zeugen des Überfalls. Wer in der Nacht zum 30. Juli möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder anderweitige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02241/541-3421 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

