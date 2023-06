16.06.2023 13:19 Skrupelloser Räuber stößt Rentnerin (88) zu Boden und räumt ihre Wohnung aus

Ein skrupelloser Räuber hat in Langenfeld eine 88-jährige Frau am helllichten Tag in ihrer Wohnung überfallen und ist dann mit seiner Beute geflüchtet.

Von Nicole Reich

Langenfeld - Am helllichten Tag ist eine 88-jährige Frau in ihrer Wohnung in Langenfeld (Kreis Mettmann) von einem skrupellosen Räuber überfallen worden. Die Rentnerin war gerade zu Hause angekommen, als sie plötzlich von einem unbekannten Mann überfallen wurde. (Symbolbild) © 123RF/toa55 Die Rentnerin hatte gerade die Tür ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Opladener Straße aufgeschlossen, als sie plötzlich von hinten gepackt wurde, wie die Polizei mitteilte. Der Räuber habe die ältere Dame ins Badezimmer geschubst, wobei sie zu Boden fiel. Verletzungen erlitt sie glücklicherweise keine. Sie konnte jedoch nicht verhindern, dass der fremde Mann ihr Zuhause durchsuchte und Schmuck im Wert von einigen Hundert Euro mitgehen ließ. Überfall Mit Waffe und Fesseln: 23-Jähriger überfällt Tanke und flieht mit Bargeld! Mit Mühe rappelte sich die 88-Jährige auf, da flüchtete der Täter auch schon aus der Wohnung in eine unbekannte Richtung. Noch immer geschockt, vertraute sich die Rentnerin am Abend ihrer Tochter an, die sofort die Polizei alarmierte. Der Beschreibung nach trug der Räuber während des Überfalls komplett schwarze Kleidung sowie eine dunkle Kappe. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach möglichen Zeugen, die sich am gestrigen Donnerstag gegen 15.15 Uhr im Bereich des Tatorts aufgehalten haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 02173 288-6310 entgegengenommen.

Titelfoto: 123RF/toa55