Tanke mit Schraubenzieher überfallen: Wer kennt diesen Mann?

Berlin - In Luxusmarken gekleidet und mit Schraubenzieher bewaffnet überfiel er eine Tankstelle in Berlin-Spandau : Bei der Suche nach dem bislang unbekannten Räuber hofft die Polizei auf Hinweise.

Mit Fotos der Überwachungskamera sucht die Polizei nach dem mutmaßlichen Tankstellen-Räuber. © Polizei Berlin (Bildmontage)

Laut Ermittlungsbehörde ereignete sich der Raubüberfall am 22. April dieses Jahres gegen 8 Uhr morgens in einer Spreves-Tankstelle an der Zeppelinstraße.

Der Tatverdächtige soll den Mitarbeiter der Tankstelle zunächst mit dem Schraubenzieher bedroht und Bargeld gefordert haben.

Dann öffnete der Unbekannte gewaltsam die Kasse und floh im Anschluss mit seiner Beute. Der Angestellte blieb unverletzt.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: