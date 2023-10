06.10.2023 14:23 Überfall auf Rentnerin: Opfer und Helfer werden verletzt!

In Wolfsburg wurde am Freitagmorgen eine Seniorin in ihrer Wohnung überfallen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Von Sophie Marie Kemnitz

Wolfsburg - Am frühen Freitagmorgen wurde in der Friedrich-Ebert-Straße in Wolfsburg (Niedersachsen) eine Seniorin überfallen und verletzt. Auch ihr tapferer Helfer kommt nicht ohne Schaden davon. Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Tat! Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa Gegen etwa 2.27 Uhr meldete die 75-Jährige der Polizei, dass sie überfallen wurde. Nach derzeitigen Ermittlungsstand wurde sie durch laute Geräusche im Treppenhaus geweckt. Wenige Sekunden später bemerkte die Rentnerin dann, wie ihre Wohnungstür mit brachialer Gewalt aufgebrochen wurde. Zwei maskierte Gestalten stürmten daraufhin in den Raum, schubsten die Frau zur Seite und durchsuchten sämtliches Mobiliar in ihrem Wohnzimmer. Hier erbeuteten die Räuber zahlreiche Gegenstände, zu denen die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit keine Angaben macht. Überfall Nach Übelfall auf Juwelier in Gommern: Mutmaßliche Schmuckräuber gefasst! Anschließend flüchteten die Unbekannten, stießen hierbei jedoch auf einen Nachbarn, den sie ebenfalls attackierten. Die ältere Dame und ihr Helfer wurden bei dem Vorfall leicht verletzt. Nun hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und hofft darauf, dass Anwohner oder Passanten verdächtige Personen beobachtet haben. Die Täter werden als etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß beschrieben und waren dunkel gekleidet.

Hinweise nimmt das 2. Fachkommissariat der Polizei unter der 05361/4646-0 entgegen.

Titelfoto: Carsten Rehder/dpa