Überfall auf Tankstelle: Täter hält Waffe an Kopf der Angestellten!

Ballenstedt - In der Nacht von Freitag auf Samstag überfielen bisher unbekannte Täter eine Tankstelle im Landkreis Harz. Sie bedrohten die Angestellte mit einer Waffe.

Die Polizei sucht derzeit nach zwei Männern, die mit einer Waffe eine Tankstelle in Sachsen-Anhalt überfallen haben. (Symbolbild) © 123RF/fermate

Die zwei Diebe schlugen kurz vor Mitternacht die Eingangstür der Tankstelle in Ballenstedt (Sachsen-Anhalt) ein und gelangen so in den Innenraum.

Dann forderten sie die 61-jährige Angestellte auf, ihnen Bargeld auszuhändigen. Dabei hielt einer der Täter der Frau eine Waffe an den Kopf, teilte das Polizeirevier Harz mit.

Die Geschädigte übergab den Männern daraufhin die Tageseinnahmen aus der Kasse. Wie hoch der genaue Schaden ist, wurde nicht mitgeteilt. Die Polizei spricht lediglich von einer "geringen Menge".

Danach flüchteten die beiden Männer in unbekannte Richtung. Trotz sofortiger Fahndung mit einem Polizeihubschrauber bleiben die Diebe weiterhin auf der Flucht.

Die 61-Jährige erlitt einen Schock, blieb aber ansonsten unverletzt.