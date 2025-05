Vermummte lauern im Park: Kölner mit Schlagstock krankenhausreif geschlagen

Alles in Kürze

"Als der Überfallene wieder zu sich kam, verständigte er die Rettungskräfte und wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gefahren", hieß es.

Nach Angaben der Beamten war der 37-Jährige am späten Dienstagabend gegen 22 Uhr im Lohsepark im Stadtteil Nippes unterwegs gewesen, als er auf das vermummte Duo traf.

Wer den versuchten Raubüberfall beobachtet hat oder anderweitige sachdienliche Hinweise liefern kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0221/2290 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de mit den Beamten in Verbindung zu setzen.