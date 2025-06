16-Jährige im Jahr 1991 missbraucht und ermordet: Ergebnis von Massengentest da

Köln - In einem "Cold Case" aus dem Jahr 1991 hat ein Massengentest die Ermittler nicht weitergebracht.

Alles in Kürze

Vor zwei Jahren startete die Polizei in dem Fall eine großangelegte DNA-Reihentestung - ohne Erfolg. (Symbolbild) © Henning Kaiser/dpa

Die Auswertung aller Speichelproben - auch von Personen, die eine freiwillige Abgabe verweigert hatten - habe kein positives Ergebnis gebracht, sagte ein Sprecher der Kölner Staatsanwaltschaft.

In dem Fall geht es um den Mord an der 16-jährigen Seckin Caglar. Die Auszubildende war in Köln-Poll sexuell missbraucht und getötet worden.

Vor zwei Jahren startete die Polizei eine großangelegte DNA-Reihentestung, um den Täter zu finden. Insgesamt gaben mehrere hundert Männer Speichelproben ab.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun weiter gegen Unbekannt.