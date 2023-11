Baby wird ausgesetzt und stirbt - jetzt sucht die Polizei erneut die Eltern

Die Kölner Polizei hat den Fall eines vor 20 Jahren ausgesetzten Babys wieder aufgerollt und hofft, dass sich Zeugen melden. © Polizei Köln/dpa

"Wir möchten gerne die Hintergründe und die Identität des Babys klären", sagte Kriminalhauptkommissarin Kerstin Nolte von der "Cold Cases"-Einheit der Kölner Polizei. "Vielleicht gibt es Mitwisser, die sich bis heute noch nicht gemeldet haben - möglicherweise auch der Vater."

Für die Ermittler steht fest, dass es die Mutter war, die ihren neugeborenen Sohn am 12. Dezember 2002 - bei Temperaturen von drei Grad - vor der Tür eines Einfamilienhauses ablegte.

Darauf deuten laut Wagner DNA-Spuren hin, die an der Kleidung des Kindes und am Klingelknopf gefunden wurden. Die Mutter hatte an dem Haus geklingelt, ehe sie weglief.

Dort wohnte jedoch nur eine pflegebedürftige Seniorin, die nicht zur Tür gehen kann. Erst eine Pflegerin, die später kam, entdeckte das in eine Decke gewickelte Kind. Obwohl sie es sofort an eine Heizung legte und den Rettungsdienst alarmierte, starb der Junge im Krankenhaus an Unterkühlung. Die Behörden gaben ihm den Namen "Dominik".

Die Polizei lud danach im Rahmen ihrer Ermittlungen rund 500 Frauen zu einem DNA-Reihentest ein - ohne Ergebnis. "Wir sind sicher, dass die Mutter sich damals in einer emotionalen Ausnahmesituation befand", sagte Nolte.