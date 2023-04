Prozess im Fall Maddie geplatzt: Landgericht Braunschweig fühlt sich "nicht zuständig"

Braunschweig - Gegen einen Tatverdächtigen, der die damals dreijährige Maddie McCann entführt und umgebracht haben soll, sollte noch in diesem Jahr ein Prozess abgehalten werden. Doch der ist jetzt vorerst geplatzt.

Seit knapp 16 Jahren ist die damals dreijährige Maddie McCann bereits verschwunden, doch Ermittler gaben die Hoffnung nie auf. © Luis Forra/LUSA/epa/dpa

Das Landgericht Braunschweig soll sich "hinsichtlich der Anklage gegen Christian B. für unzuständig erklärt und den Haftbefehl gegen diesen aufgehoben" haben, wie der Anwalt des vermeintlichen Täters laut Bild gesagt haben soll. Auch t-online lag der Gerichtsbeschluss vor.

Schon während des Ermittlungsverfahrens habe die Staatsanwaltschaft erkannt, dass der Fall nicht in die örtliche Zuständigkeit fallen würde, hieß es.

Zwar hat der Angeklagte Christian B. einen gemeldeten Wohnsitz in Braunschweig, doch das sei eher nicht ausschlaggebend. Der Mann lebte zuletzt im Ausland, besitzt aber auch noch ein Grundstück in Neuwegersleben in Sachsen-Anhalt.

So wäre entweder das Landgericht Magdeburg zuständig. Denkbar wäre auch Frankfurt/Main, da Christian B. dort nach seiner Einreise zuletzt den Behörden übergeben wurde.

Obwohl der Haftbefehl gegen den Verdächtigen nun entfällt, ist er trotzdem nicht auf freiem Fuß: Christian B. sitzt derzeit im Gefängnis in Oldenburg eine siebenjährige Haftstrafe wegen Vergewaltigung ab.