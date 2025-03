Hauptverdächtiger im Fall Maddie McCann bald frei? Ermittler kämpfen gegen die Zeit

Nachdem das Gericht ihn im vergangenen Jahr von weiteren Vergewaltigungsvorwürfen in Portugal freigesprochen hatte, arbeiten die Ermittler seither unter enormem Zeitdruck, um im Fall McCann Anklage gegen ihn zu erheben.

Wie die britische Tageszeitung " The Sun " berichtet, verbüßt Christian Brückner derzeit eine siebenjährige Haftstrafe wegen der Vergewaltigung einer Amerikanerin im Jahr 2005 im selben Resort, in dem auch Madeleine McCann 2007 verschwand. Diese Strafe endet im September.

Im Jahr 2020 wurde Christian Brückner (r.) zum Hauptverdächtigen im Fall der vermissten Madeleine McCann. © Moritz Frankenberg/dpa Pool/dpa

Christian Brückner wurde 2020 zum Hauptverdächtigen im Fall McCann ernannt. Ein Anruf auf seinem Mobiltelefon in der Nacht von Madeleines Verschwinden rückte ihn in den Fokus der Untersuchungen und brachte ihn mit dem Verbrechen in Verbindung.

Die Ermittler setzen seither alles daran, ihn zu überführen, doch die Zeit drängt. Sie sollen jedoch über starke Indizien verfügen.

Sollte das Gericht seinem Antrag auf Freilassung stattgeben, bevor Anklage gegen ihn im Fall McCann erhoben wird, könnte er aber dennoch freikommen.