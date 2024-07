Nach tödlichem Großbrand in Kölner Südstadt: Polizei rollt mysteriösen Fall neu auf

Köln - Im Jahr 2018 brach in einem Mehrfamilienhaus in der Kölner Südstadt ein verheerendes Feuer aus, bei dem zwei Menschen starben. Nun rollen die Ermittler den Fall neu auf!

Die Bewohner des Mehrfamilienhauses verloren 2018 fast ihr gesamtes Hab und Gut. © Bildmontage: privat

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag in einer gemeinsamen Mitteilung erklärten, durchforsten die Ermittler zurzeit die Akten von damals und hoffen auf neue Ermittlungsansätze, um den ungeklärten Wohnungsbrand doch noch aufklären zu können.

Das Feuer war demnach am 24. Oktober 2018 in einem Mehrfamilienhaus in der Straße An St. Magdalenen nahe dem Severinskirchplatz ausgebrochen und zog einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei nach sich.

"Neben den zwei Toten erlitten damals mehrere Bewohnerinnen und Bewohner schwere Rauchgasvergiftungen und mussten in Krankenhäusern medizinisch versorgt werden", schilderte ein Sprecher der Kölner Polizei.

Bei den umfangreichen Löscharbeiten seien auch Rettungskräfte in Gefahr geraten, nachdem die Flammen auf mehrere Etagen übergegriffen hatten und das Treppenhaus eingestürzt war.

Fotos, die TAG24 vorliegen und von einem ehemaligen Mieter des Gebäudes stammen, der den Flammen damals unbeschadet entkommen konnte, zeigen das Ausmaß der Zerstörung. Das Gebäude lag nach dem Feuer buchstäblich in Schutt und Asche.