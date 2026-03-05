Neue Hinweise im Cold Case der verschwundenen Debbie (8): Polizei startet weitere Durchsuchung
Düsseldorf - Der Cold Case der verschwundenen Deborah Sassen (8), genannt Debbie, aus Düsseldorf schlägt auch 30 Jahre später noch hohe Wellen. Am Donnerstagmorgen hat die Polizei in der NRW-Landeshauptstadt eine neue Durchsuchungsaktion gestartet.
Wie die "Rheinische Post" aus Düsseldorf berichtet, habe es zuvor neue Hinweise in dem Fall gegeben. Weitere Angaben dazu habe ein Sprecher der Polizei allerdings nicht machen wollen, heißt es.
Demnach hätten die Ermittler den Betonboden einer Gartenhütte im Stadtteil Wersten aufgebrochen. Diese befinde sich in der Nähe der Grundschule, in deren Umfeld die damals Achtjährige verschwunden war.
Bereits im vergangenen Jahr hatten die Beamten den Cold Case wieder neu aufgerollt und die Bevölkerung um Hinweise gebeten. Ende Januar dieses Jahres hatten die Ermittlungen dann erstmals wieder Fahrt aufgenommen, als die Polizei bekannt gab, einen konkreten Verdächtigen aus dem familiären Umfeld des Kindes im Visier zu haben.
Daraufhin durchsuchten sie unter anderem Wohnungen, ein Haus sowie eine Sickergrube auf demselben Grundstück in Düsseldorf-Wersten, auf dem auch am Donnerstag der Einsatz stattfand.
Das dabei zutage geförderte Beweismaterial musste anschließend ausgewertet werden, die sterblichen Überreste der Schülerin wurden allerdings nicht entdeckt. "Debbie haben wir leider nicht gefunden", erklärte Staatsanwalt Murat Ayilmaz anschließend.
Deborah Sassen verschwand im Februar 1996 auf dem Heimweg von der Schule
Die achtjährige Debbie war am 13. Februar 1996 auf dem Heimweg von der Schule verschwunden.
Trotz groß angelegter Suchmaßnahmen sowie gründlicher Untersuchungen hatten die Ermittlungen damals keinen Erfolg - die Schülerin blieb verschwunden.
Die Polizei geht eigenen Angaben zufolge von einem Tötungsdelikt aus. Bis heute fehlt von einer Leiche aber jede Spur - und auch ein Täter konnte bislang nicht geschnappt werden.
