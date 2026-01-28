Spurlos auf Heimweg verschwunden: Jetzt gibt es einen Verdächtigen im "Cold Case" Debbie (8)

Düsseldorf - Rund 30 Jahre nach dem Verschwinden der damals achtjährigen Deborah Sassen in Düsseldorf haben die Ermittler einen konkreten Verdächtigen im Visier.

Die damals achtjährige Deborah kehrte am 13. Februar 1996 nach der Grundschule nicht nach Hause zurück. Seitdem fehlt von dem Kind jede Spur. © Bildmontage: ---/Polizei Düsseldorf/dpa

Staatsanwalt Murat Ayilmaz bestätigte auf Anfrage entsprechende Medienberichte. Genauere Angaben zu dem Mann wollte er nicht mitteilen.

Polizisten hatten in den vergangenen Tagen Wohnungen, ein Haus und auch eine Sickergrube im Düsseldorfer Stadtteil Wersten durchsucht. Die dabei sichergestellten Beweismittel müssten nun ausgewertet werden. "Debbie haben wir leider nicht gefunden", sagte der Staatsanwalt.

Bei den Durchsuchungen am Montag und Dienstag war die zuständige Mordkommission von Spezialisten des Bundeskriminalamtes unterstützt worden.

Um welche Spezialisten es sich handelt, wollte der Staatsanwalt aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen.