US-Touristin (†24) brutal in Koblenz ermordet: Festnahme nach fast 32 Jahren!

Koblenz - Fast 32 Jahre nach dem Mord an einer US-amerikanischen Touristin in Koblenz hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen.

Die 24-jährige US-amerikanische Touristin Amy Lopez wurde am 26. September 1994 ermordet. © Kripo Koblenz

Der mittlerweile 81 Jahre alte Deutsche sei am Montag in seiner Wohnung in der Nähe von Koblenz festgenommen worden, teilte die Staatsanwaltschaft Koblenz mit.

Er stehe unter dem dringenden Verdacht, die damals 24-Jährige getötet zu haben. Zuvor sei ein Haftbefehl gegen den Mann erlassen worden.

Die damals 24 Jahre alte Amy Lopez wurde am 26. September 1994 unterhalb der Festung Ehrenbreitstein ermordet.

Kurz nach der Tat sei die Leiche der Frau von spielenden Kindern gefunden worden, schrieb die Staatsanwaltschaft. "Das Opfer war weitgehend entkleidet und wies schwere Kopfverletzungen, mehrere Messerstiche am Oberkörper und Strangulationsmerkmale auf."

Nach früheren Angaben der Polizei war die Frau auch Opfer eines Sexualverbrechens gewesen.