Neue Spur im sieben Jahre alten Mordfall: Wer kennt diesen Mann?

Dieser Mann wird als Zeuge im Mordfall Linde Perrey gesucht. © Landeskriminalamt Schleswig-Holstein

Aufgrund neuer Zeugenaussagen sei man auf eine weitere mögliche männliche Kontaktperson des Tatopfers aufmerksam geworden, so eine Sprecherin des LKA am Freitag.

Diese soll mehrfach im Bereich von Linde Perreys Wohnung in der Dehnckestraße im Kieler Stadtteil Schreventeich und auch an der Bushaltestelle "Dehnckestraße" am Kronshagener Weg gesehen worden sein.

Die gesuchte Person soll laut der Zeugenaussage zum damaligen Zeitpunkt etwa 55 bis 60 Jahre alt gewesen sein. Sie wird als kräftig mit kurzen, "altersgrauen" Haaren und dunklen Augen beschrieben.

"Der auf dem Phantombild abgebildete unbekannte Mann wird ausdrücklich nicht als Beschuldigter, sondern als Zeuge gesucht", betonte die Sprecherin.