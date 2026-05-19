Seit 30 Jahren spurlos verschwunden: Neue Hinweise im "Cold Case" um Azime Sisek

Limeshain/Ortenberg - Mehr als 30 Jahre nach dem Verschwinden einer jungen Frau gibt es neue Hinweise zu dem Fall. Ein Brief an die Familie gilt als ihr letztes Lebenszeichen.

Azime Sisek verschwand 1993 im Alter von 23 Jahren spurlos und wurde bis heute nicht gefunden. © Polizeipräsidium Mittelhessen

Nach Durchsuchungen im "Cold Case" um einen mutmaßlichen Mord an der verschwundenen Azime Sisek gehen die Ermittler neuen Hinweisen in dem Fall nach.

Im Zusammenhang mit dem Zeugenaufruf von Ende April sei eine einstellige Zahl von Hinweisen eingegangen, die derzeit bearbeitet würden, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Gießen auf Anfrage mit. Weitere Auskünfte würden derzeit nicht erteilt.

Polizei und Staatsanwaltschaft hatten die Ermittlungen wegen Mordverdachts mehr als 32 Jahre nach dem mutmaßlichen Gewaltverbrechen wieder aufgenommen.

Im April hatten sie in Limeshain und Ortenberg (beide Wetteraukreis) zwei Wohnanschriften durchsucht. Dort soll sich die Frau mutmaßlich zuletzt aufgehalten haben.