Smoothie-Flaschen sollen bei der Aufklärung von Vermisstenfällen helfen

Bonn - Mit Fotos von zwei verschwundenen Frauen auf seinen Smoothie-Flaschen will der Fruchtsafthersteller True Fruits bei der Aufklärung von zwei Vermisstenfällen helfen.

Auf den Smoothie-Flaschen von True Fruits sind die Vermisstenfahndungen nach Scarlett Salice Hilal Ercan mit Fotos abgedruckt. © Ralf Salice, Abbas Ercan/True Fruits/dpa

Vier Wochen lang würden die Bilder von Hilal Ercan aus Hamburg und Scarlett Salice aus dem ostwestfälischen Bad Lippspringe auf den Flaschen abgedruckt, teilte das Unternehmen mit.

"Für die Familien ist es entscheidend, dass neue Hinweise eingehen, und das kann nur passieren, wenn viele Menschen von der Suche erfahren."

Hilal Ercan war zehn Jahre alt, als sie 1999 in einem Einkaufszentrum in Hamburg verschwand. Von Scarlett Salice fehlt jede Spur, seit die damals 26-Jährige vor fünf Jahren von einer Wanderung im Südschwarzwald nicht zurückkehrte.

Auch die Polizei hat mit großen Aktionen nach den beiden Frauen gesucht.

Auf wie vielen Smoothie-Flaschen die Vermisstenanzeigen zu sehen sind, verrät das Unternehmen nicht. Man könne die Suche nach den beiden Frauen durch die Aktion aber in 30.000 Supermärkten in Deutschland, Österreich und der Schweiz sichtbar machen, sagte eine Sprecherin.