Neue Ermittlungsansätze zum "Fanta-Mord": Dieses Gutachten könnte alles verändern

Minden - Rund 19 Jahre nach einem mutmaßlichen Giftmord in Minden haben sich für die Ermittler neue Ansätze ergeben. Die Polizei berichtet von einem aktuellen Gutachten, das neue Rückschlüsse auf den zeitlichen Ablauf der Tat zulässt.

Trotz umfangreichen Ermittlungen der Polizei konnte der Täter bis heute nicht ausfindig gemacht werden. (Symbolfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

Der damals 44-jährige Johann I. war am 18. Dezember 2006 an seinem Arbeitsplatz in einem Chemieunternehmen vergiftet worden.

Umfangreiche Ermittlungen einer Mordkommission führten damals nicht zur Klärung der Tat. Johann I. war zusammengebrochen, nachdem er aus seiner im Kühlschrank deponierten und angebrochenen Limonaden-Flasche getrunken hatte.

Wie sich später herausstellte, war der Inhalt von einem Unbekannten mit einem hochtoxischen Gift versetzt worden. Der 44-Jährige starb wenige Stunden später im Krankenhaus.

Zahlreiche Kontaktpersonen und Mitarbeiter der Firma seien nach dem Mord vernommen und deren Zugangsmöglichkeiten zum Pausenraum sowie Alibis überprüft worden, teilte die Polizei mit.

Auch mehreren Hinweisen aus der Bevölkerung gingen die Ermittler nach. Ein Täter wurde aber nicht gefunden.