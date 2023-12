Ulla L. (†15) 1985 tot aufgefunden: Kommt die Polizei ihrem Mörder jetzt auf die Spur?

1985 kam die gerade einmal 15-jährige Ulla L. ums Leben. © Polizeidirektion Hannover

Durch die Aktion am Mittwoch wie auch am Donnerstag möchte die Polizei im Einzugsbereich Burgwedel und Isernhagen neue Ermittlungsansätze im Fall der damals 15-jährigen Schülerin Ulla L. erhalten.

Zusätzlich werden 5000 Euro für sachdienliche Hinweise ausgelobt, die zur Ermittlung oder Ergreifung der oder des Täters führen, teilte die Polizei am Montag mit.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Ulla am frühen Abend des 23. Januar 1985 zuletzt lebend gesehen. Daraufhin verschwand die Jugendliche spurlos.

Am 10. Februar desselben Jahres gegen 16.45 Uhr entdeckten zwei Spaziergängerinnen dann den unbekleideten Leichnam von Ulla.

Der Fundort befand sich in der Gemarkung Fuhrberg, einem Waldstück des sogenannten "Sprillgeheges" im Jagen 230, an der Landesstraße 381 zwischen Großburgwedel und Fuhrberg, so die Polizei weiter.