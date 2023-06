Wurde bei Ermittlungen im Fall Inga gepfuscht? Das sagt der Polizeichef zu den Vorwürfen

Landespolizeichef Mario Schwan äußerte sich zu den Vorwürfen, dass im Fall der vermissten Inga von den Ermittlern gepfuscht wurde. © Ronny Hartmann/dpa-Zentralbild/dpa

Am 2. Mai 2015 verschwand die Fünfjährige vom Wilhelmshof in Uchtspringe nahe Stendal. Die Ermittler gingen zahlreichen Spuren, Zeugenhinweisen und potenziellen Tätern nach, doch bis heute bleibt der Fall ungeklärt.

Zuletzt kamen Details ans Licht, dass den Ermittlern offenbar gravierende Fehler unterlaufen waren. Der Anwalt der betroffenen Familie ging sogar so weit und behauptete bei "Kripo Live", dass die Ermittler generell "nicht genug unternommen" hätten.

Doch Landespolizeichef Mario Schwan, der sich selbst ausführlich mit dem Fall Inga beschäftigt hatte, will diese Vorwürfe so nicht auf sich sitzen lassen. "Nach meinem Erkenntnisstand haben die Ermittler [...] seit 2015 sehr intensiv und umfangreich ermittelt", erklärte Schwan in der MDR-Sendung "Kripo Live".

Ein solcher Fall würde die Polizei keineswegs kaltlassen, hieß es, Schwan habe großes Mitgefühl gegenüber den Angehörigen.