13-Jähriger verschwindet im Stadtpark: Gab es einen Badeunfall?
Hamburg - Dramatischer Einsatz in der Hansestadt: Seit Mittwochabend wird ein 13-jähriger Junge in Hamburg vermisst. Ein möglicher Badeunfall steht im Raum. Umfangreiche Suchmaßnahmen verliefen zunächst erfolglos.
Alles in Kürze
- 13-Jähriger Junge in Hamburg vermisst.
- Möglicher Badeunfall im Stadtpark.
- Umfangreiche Suchmaßnahmen waren erfolglos.
- Klamotten des Jungen am Seeufer gefunden.
- Suche wird am Donnerstag wieder aufgenommen.
Wie ein Feuerwehrsprecher am Donnerstagmorgen gegenüber TAG24 mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 21.30 Uhr in den Stadtpark alarmiert - dort war der Teenager verschwunden.
Als im Umfeld des Stadtparksees Klamotten gefunden wurden, die mutmaßlich dem Jugendlichen gehören, leiteten Polizei und Feuerwehr eine großangelegte Suche in die Wege.
Mit Tauchern und einem Sonarboot suchten sie den See ab, zudem durchkämmten Einsatzkräfte die nähere Umgebung - jedoch ohne Erfolg.
Gegen 1.30 Uhr brachen Polizei und Feuerwehr den Einsatz ergebnislos ab. Der 13-Jährige blieb verschwunden.
Wie ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei am Morgen auf TAG24-Nachfrage bestätigte, soll die Suche nach dem Vermissten am Donnerstag wieder aufgenommen werden.
Titelfoto: NEWS5/Fabian Höfig