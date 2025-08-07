13-Jähriger verschwindet im Stadtpark: Gab es einen Badeunfall?

Hamburg - Dramatischer Einsatz in der Hansestadt: Seit Mittwochabend wird ein 13-jähriger Junge in Hamburg vermisst. Ein möglicher Badeunfall steht im Raum. Umfangreiche Suchmaßnahmen verliefen zunächst erfolglos.

Am späten Mittwochabend und frühen Donnerstagmorgen suchten im Hamburger Stadtpark zahlreiche Einsatzkräfte nach einem Vermissten (13). © NEWS5/Fabian Höfig

Wie ein Feuerwehrsprecher am Donnerstagmorgen gegenüber TAG24 mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 21.30 Uhr in den Stadtpark alarmiert - dort war der Teenager verschwunden.

Als im Umfeld des Stadtparksees Klamotten gefunden wurden, die mutmaßlich dem Jugendlichen gehören, leiteten Polizei und Feuerwehr eine großangelegte Suche in die Wege.

Mit Tauchern und einem Sonarboot suchten sie den See ab, zudem durchkämmten Einsatzkräfte die nähere Umgebung - jedoch ohne Erfolg.

Gegen 1.30 Uhr brachen Polizei und Feuerwehr den Einsatz ergebnislos ab. Der 13-Jährige blieb verschwunden.