13-jähriges Mädchen vermisst: Wer hat Chantal Valentina Sophie gesehen?

Mit diesem Foto sucht die Polizei nach dem vermissten 13-jährigen Mädchen aus Berlin-Reinickendorf. © Carsten Rehder/dpa, Polizei Berlin (Bildmontage)

Mit der Veröffentlichung eines Fotos bittet die Polizei Berlin die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche nach dem vermissten Kind.

Die 13-Jährige verließ den Ermittlern zufolge am Abend des 25. September eine Betreuungseinrichtung in Frohnau und ist seitdem spurlos verschwunden.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

circa 1,65 Meter groß

schlank

dunkelblonde, kurze Haare und braune Augen

bekleidet war sie zum Zeitpunkt ihres Verschwindens mit schwarzen Anziehsachen und lilafarbenen Sportschuhen der Marke "Nike" mit Karomuster

Die Ermittler fragen:

Wer kann Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort der Vermissten geben?

Wer hat die 13-Jährige seit dem 25. September gesehen?

Wer kann weitere sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30 in Tiergarten unter der Rufnummer (030) 4664-912444 oder per E-Mail an LKA124Hinweise@polizei.berlin.de entgegen.