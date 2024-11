14-Jährige aus Raguhn-Jeßnitz vermisst: Wo steckt Lilly?

Die aus Raguhn-Jeßnitz stammende Lilly H. verschwand am gestrigen Donnerstag aus ihrem häuslichen Umfeld und wurde seitdem nicht mehr gesehen, teilte eine Polizeisprecherin am Freitagnachmittag mit.

Habt Ihr die Vermisste gesehen oder wisst, wo sie sich aufhält? Dann setzt Euch bitte mit dem Polizeirevier Bitterfeld-Wolfen unter Tel. 03493/3010 oder per E-Mail an efst.prev-abi@polizei.sachsen-anhalt.de in Verbindung. Eure Hinweise nimmt aber auch jede andere Dienststelle entgegen.