14-Jährige kehrte nicht zur Wohneinrichtung zurück: Wer hat den Teenager gesehen?
Oberlungwitz - Die 14-jährige Leonie aus Oberlungwitz (Landkreis Zwickau) wird seit dem vergangenen Samstag vermisst.
Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, kehrte sie nach erlaubter Abwesenheit nicht in die Wohneinrichtung an der Robert-Koch-Straße zurück.
Die bisherige Suche lief bisher ohne Erfolg. Deshalb bittet die Polizei nun die Bevölkerung um ihre Mithilfe.
Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:
- 1,50 Meter groß
- schlank
- schulterlange schwarze haare
- auffällige Gelnägel
Zudem trägt die 14-Jährige häufig eine Handtasche bei sich. Ein Foto der Jugendlichen findet Ihr auf der Webseite der Polizei Sachsen.
Es gibt Hinweise, dass sich der Teenager im Bereich Stollberg (Erzgebirge) oder Chemnitz aufhalten könnte.
Wer hat die 14-Jährige gesehen oder kann Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen? Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Glauchau unter der Telefonnummer 03763 640 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.
Titelfoto: Arno Burgi/dpa