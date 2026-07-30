14-Jährige kehrte nicht zur Wohneinrichtung zurück: Wer hat den Teenager gesehen?

Oberlungwitz - Die 14-jährige Leonie aus Oberlungwitz (Landkreis Zwickau ) wird seit dem vergangenen Samstag vermisst.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der Jugendlichen. (Symbolfoto) © Arno Burgi/dpa

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, kehrte sie nach erlaubter Abwesenheit nicht in die Wohneinrichtung an der Robert-Koch-Straße zurück.

Die bisherige Suche lief bisher ohne Erfolg. Deshalb bittet die Polizei nun die Bevölkerung um ihre Mithilfe.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

1,50 Meter groß

schlank

schulterlange schwarze haare

auffällige Gelnägel

Zudem trägt die 14-Jährige häufig eine Handtasche bei sich. Ein Foto der Jugendlichen findet Ihr auf der Webseite der Polizei Sachsen.

Es gibt Hinweise, dass sich der Teenager im Bereich Stollberg (Erzgebirge) oder Chemnitz aufhalten könnte.