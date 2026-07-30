Zweieinhalb Wochen vermisst: Leipziger wieder aufgetaucht
Update vom 30. Juli: Vermisster wieder da
Der vermisste 29-Jährige ist nach Polizeiangaben "wohlbehalten im Stadtgebiet" aufgetaucht.
Die Fahndung nach ihm ist beendet.
Erstmeldung vom 28. Juli:
Leipzig - In Leipzig wird ein 29-jähriger Mann vermisst.
Nach Angaben von Polizeisprecher Moritz Peters wurde er zuletzt am 9. Juli an seiner Wohnanschrift im Stadtteil Reudnitz gesehen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.
"Aufgrund bisheriger Erkenntnisse kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einem hilflosen Zustand befindet", so Peters.
Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung, um den Vermissten zu finden.
Wer hatte Kontakt zu dem Vermissten, hat ihn gesehen oder weiß, wo er sich aufhalten könnte? Hinweise nimmt das Polizeirevier Leipzig-Zentrum unter der Nummer 034196634299 entgegen.
Titelfoto: Robert Michael/dpa