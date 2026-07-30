Zweieinhalb Wochen vermisst: Leipziger wieder aufgetaucht

Die Fahndung nach ihm ist beendet.

Der vermisste 29-Jährige ist nach Polizeiangaben "wohlbehalten im Stadtgebiet" aufgetaucht.

Leipzig - In Leipzig wird ein 29-jähriger Mann vermisst.

Der Mann wurde seit dem 9. Juli vermisst. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Nach Angaben von Polizeisprecher Moritz Peters wurde er zuletzt am 9. Juli an seiner Wohnanschrift im Stadtteil Reudnitz gesehen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.

"Aufgrund bisheriger Erkenntnisse kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einem hilflosen Zustand befindet", so Peters.

Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung, um den Vermissten zu finden.

Wer hatte Kontakt zu dem Vermissten, hat ihn gesehen oder weiß, wo er sich aufhalten könnte? Hinweise nimmt das Polizeirevier Leipzig-Zentrum unter der Nummer 034196634299 entgegen.