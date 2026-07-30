30.07.2026 10:20 Dank Fährtenhund: Polizei findet vermissten Senior in Waldgebiet

Aufatmen in Dohna! Der vermisste Rentner konnte in einem Waldgebiet nahe seines Wohnortes gefunden werden.

Von Lea Schober

Aufatmen in Dohna! Der seit Dienstag vermisste Rentner konnte in einem Waldgebiet nahe seines Wohnortes gefunden werden. Dabei half Fährtenhund der Rettungshundestaffel des Deutschen Roten Kreuzes, wie die Polizei am Donnerstagvormittag mitteilte. Der Mann sei in ein Krankenhaus gekommen. "Ein Straftatverdacht besteht nicht", heißt es.

Erstmeldung vom 29. Juli, 11.39 Uhr

Dohna - Die Polizei sucht nach einem 87-Jährigen aus Dohna. Der Senior wird seit Dienstagnachmittag vermisst.

Wer Hinweise zum Verbleib des vermissten 87-Jährigen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeidirektion Dresden zu melden. © Friso Gentsch/dpa, PD Dresden Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mann zuletzt in seinem Haus in Dohna gesehen. Mögliche Anlaufstellen wurden von den Beamten bereits überprüft, doch von dem Senior fehlt weiterhin jede Spur. Der 87-Jährige ist orientierungslos und befindet sich möglicherweise in einer hilflosen Lage. Die Polizei bittet daher um Mithilfe bei der Suche.