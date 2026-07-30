Dank Fährtenhund: Polizei findet vermissten Senior in Waldgebiet
Update vom 30. Juli, 10.20 Uhr: Vermisster gefunden und ins Krankenhaus gebracht
Aufatmen in Dohna! Der seit Dienstag vermisste Rentner konnte in einem Waldgebiet nahe seines Wohnortes gefunden werden. Dabei half Fährtenhund der Rettungshundestaffel des Deutschen Roten Kreuzes, wie die Polizei am Donnerstagvormittag mitteilte.
Der Mann sei in ein Krankenhaus gekommen. "Ein Straftatverdacht besteht nicht", heißt es.
Erstmeldung vom 29. Juli, 11.39 Uhr
Dohna - Die Polizei sucht nach einem 87-Jährigen aus Dohna. Der Senior wird seit Dienstagnachmittag vermisst.
Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mann zuletzt in seinem Haus in Dohna gesehen.
Mögliche Anlaufstellen wurden von den Beamten bereits überprüft, doch von dem Senior fehlt weiterhin jede Spur.
Der 87-Jährige ist orientierungslos und befindet sich möglicherweise in einer hilflosen Lage. Die Polizei bittet daher um Mithilfe bei der Suche.
Wer Hinweise zum Verbleib des Vermissten geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeidirektion Dresden unter der Telefonnummer (0351) 483 22 33 zu melden.
Titelfoto: Montage: Friso Gentsch/dpa, PD Dresden