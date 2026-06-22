15-Jährige aus Chemnitz wird vermisst: Wer hat die Jugendliche gesehen?

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Die Polizei sucht derzeit nach einem 15-jährigen Mädchen aus Chemnitz. Am Donnerstag verließ es ihr Zuhause und kehrte nicht wieder zurück.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Nachdem die 15-jährige Lenya ihr Zuhause auf dem Chemnitzer Sonnenberg am Donnerstagmittag verlassen hatte, kehrte sie nicht wieder zurück. Nun sucht die Polizei nach ihr und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Wer hat die 15-Jährige in Chemnitz gesehen?
Wer hat die 15-Jährige in Chemnitz gesehen?  © Polizei

Gegen 12 Uhr verließ die Vermisste die elterliche Wohnung, teilte die Polizei am Montag mit. Seitdem ist sie nicht wieder zurückgekehrt.

Bislang gehe man nicht von davon aus, dass der 15-Jährigen etwas zugestoßen sei, hieß es weiter.

Bekannte Anlaufstellen des Mädchens wurden bereits mehrfach überprüft. Jedoch ohne Erfolg. Die Jugendliche konnte bisher nicht gefunden werden.

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Vermisste Personen Autistischer Teenager kommt vom Spielen mit Geschwistern nicht zurück: Er redet nicht mit Fremden

Möglicherweise hält sie sich im Chemnitzer Innenstadtbereich auf.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

  • etwa 1,70 Meter groß
  • schlank
  • lange, glatte, blonde Haare
  • trägt ein Nasenpiercing
  • zu ihrer aktuellen Bekleidung ist nichts bekannt

Wer hat die Jugendliche seit Donnerstagmittag gesehen? Wer kann Angaben zum derzeitigen Aufenthaltsort des Mädchens machen? Wer hat die 15-Jährige womöglich in öffentlichen Verkehrsmitteln gesehen?

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Chemnitz-Nordost unter folgender Telefonnummer entgegen: 0371 387-102.

Titelfoto: Polizei

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